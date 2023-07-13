"فاجنر" تسلم الدفاع الروسية 20 ألف قطعة سلاح و2500 طن ذخيرة

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي ، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات ، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.

وقالت صحيفة الجارديان إن التسليم يشير إلى أن قائد فاجنر ، يفجيني بريغوزين ، يتبع بعض جوانب الصفقة التي أبرمها مع الكرملين الشهر الماضي والتي ألغت بموجبها قواته تمردها

تسليم الأسلحة تم بالتزامن مع اجتماع ضم أكثر من 30 من قادة العالم من الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، في إطار قمة تستمر يومين يتصدر أجندتها تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لمساعدتها في هجومها المضاد.

ووفقا لمنشور على تليجرام نشرته الأربعاء وكالة الأنباء الروسية الحكومية، فقد تلقت روسيا "وفقا للخطة" أكثر من ألفي قطعة من المعدات والأسلحة، بما في ذلك مئات الدبابات، ونماذج متعددة من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة (إم إل آر إس) ونظام دفاع جوي، وحوامل مدفعية ذاتية الدفع وناقلات مدرعة من "فاغنر". كما حصلت على أكثر من 2500 طن ذخيرة وحوالي 20 ألف قطعة سلاح صغيرة.

ووفقا للتقرير، تم تسليم المعدات، المكونة من عشرات الوحدات التي تقول روسيا إنها لم تستخدم في القتال من قبل، إلى المناطق الخلفية للوحدات العسكرية "حيث تقوم وحدات الإصلاح والترميم التابعة للقوات المسلحة الروسية بالصيانة والتحضير للاستخدام".