غرق تاجر مخدرات فى النيل بعد تبادل إطلاق رصاص مع الشرطة بميت غمر

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة ، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة بحوزتهم كميات من المواد المخدرة )

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورصد وتتبع نشاط العناصر الإجرامية الخطرة ..

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة بالاتجار فى المواد المخدرة مستخدمين قوارب صيد بالنيل بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم وحال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بالمثل فقام أحدهم بالقفز فى النيل محاولاً الهرب حيث لقى مصرعه (تم انتشال جثمانه) .

كا تم ضبط 4 عناصر إجرامية، وبحوزة أحدهم (بندقية آلية - خزينتين - عدد من طلقات لذات العيار).. وضبط قارب صيد بتفتيشه عُثر بداخله على (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام -2 بندقية آلية - 6 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .