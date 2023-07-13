غرق تاجر مخدرات أثناء هروبه من الشرطة فى مركب صيد بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

قررت جهات التحقيق بالدقهلية ، نقل جثمان تاجر مخدرات، غرق أثناء محاولته الهرب من ضبطية أمنية استهدفت أحد قوارب الصيد في مياه النيل بنطاق مركز ميت غمر، وبداخلها تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع عنصر إجرامي غرقًا في مياه النيل بنطاق مركز ميت غمر، بعدما قفز أثناء تبادل إطلاق النيران مع القوات الأمنية التي استهدفت قارب صيد، وبداخله تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان م.ح.ال.ح _28 عام، مقيم بكفر شكر بمحافظة القليوبية، ونقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وذلك بناءً على قرار جهات التحقيق.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا عن الواقعة جاء به: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة بحوزته كميات من المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة بالإتجار في المواد المخدرة، مستخدمين قوارب صيد بالنيل بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم وحال مشاهدتهم للقوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بالمثل، فقام أحدهم بالقفز في النيل محاولًا الهرب، حيث لقي مصرعه وتم انتشال جثمانه.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزة أحدهم بندقية آلية وخزنتين وعددا من الطلقات النارية لذات العيار، وضبط قارب صيد بتفتيشه عثر بداخله على كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 1.5 كيلو جرام، و2 بندقية آلية، و6 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.