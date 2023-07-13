طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات بإطلاق ألعاب نارية

كتب محمود طه حسين

احتفل طلاب الثانوية العامة بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث سادت أجواء من الفرحة والبهجة من جانب الطلاب بمشاركة أولياء أمورهم، حيث أهدى بعض أولياء الأمور أبناءهم ورد وبلالين، فيما رقص للطلاب على بعض الأغاني، وأطلقوا ألعابًا نارية فى الهواء، والتقطوا صور سلفى مع بعضهم.

وأكد الطلاب أن هناك فرحة كبيرة بداخلهم نتيجة انتهاء امتحانات الثانوية العامة، كونها سنة كانت تمثل عبء كبير سواء فى المذاكرة أو المصاريف التى كان يتم دفعها فى الدروس الخصوصية، كما أنها انتقال الى مرحلة جديدة وهى الالتحاق بالجامعات والكليات التى يحلمون بها.

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أنه من المتوقع إعلانها اوائل اغسطس المقبل، كما أن النتائج مبشرة، موضحا أن مادة مثل الكيمياء حصل قرابة 1000 طالب على الدرجات النهائية بعد تصحيح 50% من أوراق الإجابة.

وأدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثانية عشرة فى الاحياء والفلسفة والحادية عشر لمادة الجبر والهندسة الفراغية.

وقالت الوزارة، إن مواصفات امتحان مادة الأحياء، مجموعها الكلي 60 درجة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، والتفاضل والتكامل وأدى فيها الطلاب الاختبارات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 70% من أسئلة امتحان مادتى الاحياء والفلسفة والمنطق مخصصة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير، مضيفة أن الأسئلة مؤمنة بالكامل حتى وصولها إلى الطلاب.