طلاب الثانوية العامة بدمياط يحتفلون بانتهاء الامتحانات

دمياط - هيثم مراد

احتفل طلاب الثانوية العامة بدمياط بانتهاء الامتحانات التي انطلقت نهاية الشهر الماضي، حيث تباينت آراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة مادة الأحياء والتي جاءت عكس توقعات الجميع.

وأكد طلاب الثانوية العامة بدمياط أن أسئلة مادة الأحياء كانت طويلة وغير مباشرة، مؤكدين أنها جاءت في مستوى الطالب المتميز.

وأكد طلاب الثانوية العامة بدمياط أيضا، أن الوقت المخصص لامتحان مادة الأحياء كان غير كافي، وأنه كان يحتاج إلي وقت أطول من أجل الوصول إلي الإجابات المطلوبة والقيام بالتظليل.

وأخفت مظاهر الاحتفال حزن وقلق الطلاب وأولياء الأمور من مادة الاحياء، فقد شهدت بعض لجان امتحانات الثانوية العامة في دمياط، احتفالات عديدة قام بها الطلاب عقب الانتهاء من الامتحانات.

وشهدت لجان الثانوية العامة بدمياط، تواجدا أمنيا مكثفا بمحيط اللجان، إضافة إلي وجود تعزيزات أمنية بالشوارع المؤدية إلي اللجنة من أجل تحقيق السيولة المرورية وكذلك الحفاظ على الحالة الأمنية أمام لجان امتحانات الثانوية العامة.

كما قام الدكتور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية استهدفت بعض اللجان اليوم لمتابعة سير الامتحانات في اليوم الأخير لماراثون الثانوية العامة، مؤكدا أنه قد تم فتح اللجان في المواعيد المحددة، إضافة إلي متابعته لتجهيز اللجان وتزويدها بفتحات التهوية من أجل توفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات.

ومن جانبه أكد وكيل تعليم دمياط، أن غرفة العمليات داخل المديرية لم ترصد أية شكاوى اليوم، موضحا أن التربية والتعليم داخل المحافظة قدمت نموذجا جيدا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلي أنه قد تم تشكيل لجان لمتابعة سير الامتحان منذ انطلاقها على مستوى الإدارات التعليمية العشرة داخل دمياط.