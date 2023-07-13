اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 01:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية يحتفلون بنهاية الامتحانات على أغنية "سطلانة"

الخميس، 13 يوليو 2023 01:03 م
طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية يحتفلون بنهاية الامتحانات على أغنية "سطلانة" احتفالات طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية على أغنية "سطلانة"
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفل المئات من طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية اليوم بانتهاء ماراثون الامتحانات بأحد لجان دائرة العجمى غرب المحافظة، على انغام أغنية سطلانه والزغاريد فى أجواء فرحة اليوم الأخير الامتحانات.
 
وأخذ الطلاب عقب الانتهاء من تأدية امتحان فى اليوم الأخير بالرقص وإطلاق الزغاريد والشماريخ احتفالا بانتهاء ماراثون الامتحانات وسط حالة من البهجة والسعادة سيطرت على الجميع من الطلاب وأولياء الأمور. 
 
وحرص أولياء الأمور على استقبال أبنائهم الطلاب عقب الانتهاء من تأدية امتحان بالورود بالبلونات الحمراء والأفراح وسط تواجد رجال الأمن لتأمين احتفالات الطلاب أمام مقر اللجنة.
 
والتقطت عدسة "اليوم السابع " لحظة خروج الطلاب من لجنة مدرسة محمد نجيب بمنطقة الهانوفيل بحى العجمى غربى الإسكندرية، وسط حالة من الفرحة العارمة على وجوه الطلاب وأولياء الأمور الذين استقبلونهم خارج اللجنة
 
وشهد محيط المدرسة حالة من السعادة الكبيرة، وقام الطلاب بالاحتفال بالانتهاء من ماراثون الامتحانات من خلال الرقص على أغنية سطلانة والألعاب النارية، فيما أطلقت الطالبات الزغاريد ابتهاجا بانتهاء الامتحانات.
 
وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدى الامتحان 56 ألف و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.
 
وأشارت وكيل المديرية، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى، وحتى اليوم 13 يوليو، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.
 
 
بالورود-استقبال-طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية
بالورود-استقبال-طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية

سعادة-طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-بانتهاء-مارثون-الامتحانات
سعادة-طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية-بانتهاء-مارثون-الامتحانات

صور-تذكارية-لطلاب-الثانوية-العامة-عقب-انتهاء-امتحان-الثانوية-العامة
صور-تذكارية-لطلاب-الثانوية-العامة-عقب-انتهاء-امتحان-الثانوية-العامة

فرحة-اولياء-الامور-أمام-لجان-الامتحانات-بالإسكندرية
فرحة-اولياء-الامور-أمام-لجان-الامتحانات-بالإسكندرية

فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-في--الإسكندرية
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة-في--الإسكندرية

فرحة-وسعادة-طلاب-الثانوية-العامة.--بالإسكندرية
فرحة-وسعادة-طلاب-الثانوية-العامة.--بالإسكندرية

فرحة-وسعادة-طلاب-الثانوية-العامة.--بالإسكندرية_1
فرحة-وسعادة-طلاب-الثانوية-العامة.--بالإسكندرية_1

فرحة-وغناء-طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية
فرحة-وغناء-طلاب-الثانوية-العامة-بالإسكندرية

وفرحة-طالبات-الثانوية-العامة-بالإسكندرية
وفرحة-طالبات-الثانوية-العامة-بالإسكندرية
 

امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان مادة الأحياء

تداول امتحان مادة الأحياء

صعوبة امتحان مادة الأحياء

سهولة امتحان مادة الأحياء

امتحان مادة الاحياء

تداول امتحان مادة الاحياء

صعوبة امتحان مادة الاحياء

سهولة امتحان مادة الاحياء

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

تداول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

سهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

امتحان مادة الفلسفة والمنطق

تداول امتحان مادة الفلسفة والمنطق

صعوبة امتحان مادة الفلسفة والمنطق

سهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبى

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمى علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبى امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

فرحة عارمة لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد انتهاء الامتحانات.. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 12:50 م

فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات.. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 12:38 م

طلاب الثانوية العامة بسوهاج يحتفلون بانتهاء الامتحانات بـ"الفوم" والأغانى.. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 12:51 م

وكيل "تعليم دمياط" يعلن انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 دون مشاكل

الخميس، 13 يوليو 2023 12:41 م

فرحة وزغاريد وبلالين فى آخر يوم امتحان لطلاب الثانوية العامة

الخميس، 13 يوليو 2023 12:48 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة