طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية يحتفلون بنهاية الامتحانات على أغنية "سطلانة"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

احتفل المئات من طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية اليوم بانتهاء ماراثون الامتحانات بأحد لجان دائرة العجمى غرب المحافظة، على انغام أغنية سطلانه والزغاريد فى أجواء فرحة اليوم الأخير الامتحانات.

وأخذ الطلاب عقب الانتهاء من تأدية امتحان فى اليوم الأخير بالرقص وإطلاق الزغاريد والشماريخ احتفالا بانتهاء ماراثون الامتحانات وسط حالة من البهجة والسعادة سيطرت على الجميع من الطلاب وأولياء الأمور.

وحرص أولياء الأمور على استقبال أبنائهم الطلاب عقب الانتهاء من تأدية امتحان بالورود بالبلونات الحمراء والأفراح وسط تواجد رجال الأمن لتأمين احتفالات الطلاب أمام مقر اللجنة.

والتقطت عدسة "اليوم السابع " لحظة خروج الطلاب من لجنة مدرسة محمد نجيب بمنطقة الهانوفيل بحى العجمى غربى الإسكندرية، وسط حالة من الفرحة العارمة على وجوه الطلاب وأولياء الأمور الذين استقبلونهم خارج اللجنة

وشهد محيط المدرسة حالة من السعادة الكبيرة، وقام الطلاب بالاحتفال بالانتهاء من ماراثون الامتحانات من خلال الرقص على أغنية سطلانة والألعاب النارية، فيما أطلقت الطالبات الزغاريد ابتهاجا بانتهاء الامتحانات.

وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدى الامتحان 56 ألف و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت وكيل المديرية، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى، وحتى اليوم 13 يوليو، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.