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طلاب الثانوية العامة بالأقصر يتوافدون على لجان آخر الامتحانات.. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 08:38 ص
طلاب الثانوية العامة بالأقصر يتوافدون على لجان آخر الامتحانات.. صور توافد الطلاب
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، توافد الطلبة فى آخر أيام الامتحانات، وسط تفتيش ذاتى وانتشار لرجال الشرطة لتأمين اللجان ورجال الإسعاف لمتابعة حالة الطلبة، حيث يؤدي الطلاب اليوم إمتحانات مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية.

وفي هذا الصدد، قالت الوزارة إن مواصفات امتحان مادة الأحياء مجموعها الكلي 60 درجة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، والتفاضل والتكامل وأدى فيها الطلاب الاختبارات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن 70% من أسئلة امتحان مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق مخصصة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة، و30% للمستويات العليا للتفكير، مضيفة أن الأسئلة مؤمنة بالكامل حتى وصولها إلى الطلاب.

فيما كشف الدكتور صبرى خالد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن رصد المديرية مكافأة 5000 جنيه لكل طالب وطالبة من الأقصر يدخل فى قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام، وذلك لتحفيز الجميع على الدخول للامتحانات بكل جدية واجتهاد والتفوق، مؤكداً على إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية لمتابعة خدمة 7550 طالبا وطالبة فى 22 لجنة حول إدارات الأقصر التعليمية بالمدن المختلفة، بجانب توفير الدعم للمراقبين فى 18 استراحة منتشرة بالمحافظة طوال فترة الامتحانات.

توافد-الطلاب-على-لجان-الثانوية-العامة-بالأقصر-(1)
 
توافد-الطلاب-على-لجان-الثانوية-العامة-بالأقصر-(2)
 
توافد-الطلاب-على-لجان-الثانوية-العامة-بالأقصر-(3)
 
توافد-الطلاب-على-لجان-الثانوية-العامة-بالأقصر-(4)
 
توافد-الطلاب-على-لجان-الثانوية-العامة-بالأقصر-(5)

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تداول امتحان مادة الاحياء

صعوبة امتحان مادة الاحياء

سهولة امتحان مادة الاحياء

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

تداول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

سهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

امتحان مادة الفلسفة والمنطق

تداول امتحان مادة الفلسفة والمنطق

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