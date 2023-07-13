ضبط مخالفات فى قوائم الأسعار بـ 30 منشأة سياحية فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت الإدارة العامة للسياحة بالإسكندرية ، حملات مكبرة بنطاق الأحياء ( منتزة اول - منتزة ثان - شرق - وسط )، وذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، بتكثيف الحملات والرقابة علي المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار، وعدم استغلال المواطنين، وبناء علي تعليمات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأسفرت الحملات عن ضبط ( 20 ) منشأة بها مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية، و تم إخطار المدير المسئول للحضور إلى مقر الإدارة غدا، رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولى وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة ، منشأة غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار وقد تم استدعاء مسئول المنشأة للحضور غدا لمقر الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية لتجديد وإعتماد قائمة الأسعار الخاصة به وتم التنيه بعدم التخلف للأهمية.

كما تم ضبط ( 3 ) منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للحضور لمقر الإدارة غدا لتجديد قائمة الأسعار وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة ، ( 5 ) منشآت بها إيصال تجديد أسعار وتم التنبيه للحضور للإدارة لإستلام قائمة الأسعار بعد اعتمادها، ( 2 ) منشأة بالتفتيش تبين الإغلاق نهائيا.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم.