اليوم السابع
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الخميس، 13 يوليو 2023 06:53 م
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ضبط سيارة يقودها طفل فى مدينة نصر

الخميس، 13 يوليو 2023 06:32 م
ضبط سيارة يقودها طفل فى مدينة نصر حملة أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لصورة طفل يقود سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، معرضاً حياته والمواطنين للخطر، وبإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها مقيدة باسم "أحد الأشخاص" بولاية والده وكان يقودها وقت الواقعة (طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين عدم حمله لرخصة قيادة ووجود تلفيات بالسيارة وملصقات على الزجاج الخلفى للسيارة ، وتم حجز السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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