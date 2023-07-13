صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء "العقارات"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.9%، أعقبه قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والموزعون بنسبة 2%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%.

وصعدت قطاعات مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.2%، 1.1%، 1%، على التوالي، وقفز قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والسياحة والترفيه بنسبة 0.9%.

وزاد قطاعا الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%، وقفزت قطاعات الخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات 1.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 488.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.7 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.16%، والعرب على 7.26%، واستحوذت المؤسسات على 26.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 98 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، 775.1 ألف جنيه، 38.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 189.2 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 17342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 21074 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7259 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 5084 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 5465 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1336 نقطة.