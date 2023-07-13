صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية الكرنك ضمن حياة كريمة اليوم

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، إطلاق القافلة الطبية بقرية الكرنك التابعة لإدارة أبوتشت الصحية، اليوم الخميس، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وأشار الدكتور راجي، إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

وأكد مدير مديرية الشئون الصحية، أن القافلة تأتي حرصاً من مديرية الشؤن الصحية بقنا علي ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلي جميع القري بمراكز محافظة قنا.