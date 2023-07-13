شماريخ وزغاريد فى احتفالات طلاب قنا بانتهاء امتحانات الثانوية.. صور

أنهى طلاب الثانوية العامة بقنا، اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي، حيث توافد الطلاب منذ الصباح على مدارس محافظة قنا للشعبتين، لأداء الامتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة، وتواجد عدد من أولياء الأمور.

واحتفل عدد من طلاب الثانوية العامة بقنا بالشماريخ وطالبات أطلقت الزغاريد أمام اللجان تعبيرا عن فرحتهم بانتهاء مارثون الثانوية العامة بقنا.

وعبر عدد من الطلاب، عن فرحتهم بانتهاء مارثون الثانوية العامة ومجهودهم على مدار الأشهر الماضية، متمنين أن يوفقهم الله في الحصول على مجموع مناسب للالتحاق بالكلية التي يريدونها.

وقال عدد من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، إن امتحانات اليوم الأخير جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولاسيما امتحان مادة الفلسفة والمنطق، أما امتحاني الأحياء والرياضيات البحتة احتاجا إلي الفهم لبعض الأسئلة والتركيز.

وكان محيط اللجان قد شهد إجراءات أمنية مشددة مع وجود بوابات لتفتيش الطلاب قبل دخول اللجان والانتهاء من كافة الأعمال والاستعدادات قبل الامتحانات، وكذلك لتأمين عمليات نقل أوراق الأسئلة وكراسات الاجابات وكذلك تأمين محيط اللجان، وتوفير طبيب بكل لجنة لتقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية الطارئة، وتوفير وسائل الإعاشة لمراقبى الامتحانات أثناء اقامتهم بالاستراحات المخصصة لهم، والتأكد من انتظام عمل التيار الكهربائى باللجان الامتحانية وتوفير مصدر كهرباء بديل تحسبا لانقطاع التيار بشكل مفاجئ.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المديرية كانت قد جهزت 46 لجنة امتحانية لطلاب شهادة الثانوية العامة بينهما لجنة للمكفوفين ولجنة اخرى بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بقنا الجديدة، وتم الاطمئنان على جميع التجهيزات الفنية والأمنية والتكنولوجية اللازمة، والتي تضمن عدم حدوث أي قصور يؤثر على امتحانات الطلاب ، طوال فترة الامتحانات المقرر انتهائها في 13 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه تم مراجعة جاهزية 37 استراحة بالإدارات التعليمية التسع التابعة للمديرية، وتم تشكيل لجان متخصصة للمتابعة والإشراف على الاستراحات والتأكد من توافر كافة سبل الراحة بها من حيث الأثاث المناسب ومبردات المياه والمراوح لتخفيف درجة الحرارة المرتفعة.

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تكليف 3641 معلمًا ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة للجان الامتحانات من قِبل لجنة الإدارة بقطاع اسيوط، مضيفا أن اجمالى عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية لهذا العام بجميع الإدارات التعليمية في المحافظة بلغ 17 ألفًا و 884 طالبًا وطالبة.