شكاوى من صعوبة بعض أسئلة امتحان الأحياء.. وسهولة الفلسفة للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

شكا طلاب فى الثانوية العامة شعبة علمى علوم من صعوبة جزئيات بامتحان مادة الأحياء، موضحين أن بعض الأسئلة إجاباتها متشابهة، كما أنها فى مستوى الطالب المتفوق، كما أوضح الطلاب أن الأسئلة تضمنت أيضا جزئيات بسيطة واجاباتها واضحة، مؤكدين أن هناك فرحة لإنهاء الامتحانات غطت على صعوبة جزئيات الامتحان.

وأكد طلاب شعبة أدبى، أن أسئلة الفلسفة سهلة وفى مستوى الطالب المتوسط ومتدرجة من حيث مستوى الصعوبة، أما أسئلة المنطق تضمنت اسئلة صعبة تحتاج تركيز وفهم قبل الإجابة عنها وخاصة فى الأجزاء المقالية، موضحين أن الأسئلة فى مجملها تخاطب الطالب المتوسط.

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أنه من المتوقع إعلانها أوائل أغسطس المقبل، كما أن النتائج مبشرة، موضحا أن مادة مثل الكيمياء حصل قرابة 1000 طالب على الدرجات النهائية بعد تصحيح 50% من أوراق الإجابة.

وأدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثانية عشرة فى الاحياء والفلسفة والحادية عشر لمادة الجبر والهندسة الفراغية.

وقالت الوزارة، أن مواصفات امتحان مادة الأحياء، مجموعها الكلي 60 درجة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، والتفاضل والتكامل وأدى فيها الطلاب الاختبارات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 70% من أسئلة امتحان مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق مخصصة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير، مضيفة أن الأسئلة مؤمنة بالكامل حتى وصولها إلى الطلاب.