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شباب الصافية بكفر الشيخ يحتفون بمحمود صابر نجم منتخب مصر الأولمبى (صور)

الخميس، 13 يوليو 2023 08:43 م
شباب الصافية بكفر الشيخ يحتفون بمحمود صابر نجم منتخب مصر الأولمبى (صور) شباب الصافية بكفر الشيخ يحتفى بمحمود صابر
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم مركز شباب الصافية بكفر الشيخ، احتفالية خاصة، بحضور أهالى القرية وأعضاء مركز الشباب، لنجم منتخب مصر الأوليمبى، اللاعب محمود صابر ابن القرية الذى يلعب ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى، وظهر بأداء متميز فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وقاد المنتخب وزملاءه حتى التأهل لأولمبياد باريس.

من جانبه أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أن أهمية بطولة كأس أفريقيا للمنتخبات الأولمبية التى خاضها المنتخب تكمن فى كونها الطريق للمشاركة في الألعاب الأولمبية وهو الهدف الذي لم يقبل المنتخب إلا العودة به وهو التأهل لأولمبياد باريس 2024، ولعب ضمن صفوفه النجم محمود صابر ابن قرية الصافية ولاعب بيراميدز وهدا المنتخب، معبراً عن أمله في استمرار تألقه في منافسات منتخب مصر فى الأولمبياد بدعم ومساندة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي حرص على استقبال لاعبي المنتخب بالمطار بعد انتهاء البطولة الأفريقية فى مشهد يؤكد قناعة الدولة بما حققه هذا الجيل وتحفيزهم للاستمرار التألق بالأولمبياد .

وتضمن حفل مركز شباب الصافية، تنظيم مبارتين للنشء وآخر للشباب بإشراف مصطفى غريبن وكيل المديرية للشباب، وشارك بمباراة الشباب اللاعب محمود صابر، ونظم لاعبي فريق كرة القدم بالمركز ممرا شرفيا للاعب احتفاء بأدائه المتميز، الحفل جاء بحضور أهالى قرية الصافية و أعضاء مركز الشباب و محمد مرسى، مدير إدارة شباب دسوق، وأعضاء مجلس الإدارة والزملاء بالشباب والرياضة بدسوق.

الاحتفال بلاعب المنتحب الأولمبي
الاحتفال بلاعب المنتحب الأولمبي

 

شباب الصافية بكفر الشيخ يحتفى بمحمود صابر نجم منتخب مصر الأوليمبى
شباب الصافية بكفر الشيخ يحتفى بمحمود صابر نجم منتخب مصر الأوليمبى

 

مباراة احتفاء بلاعب المنتخب الأولمبي
مباراة احتفاء بلاعب المنتخب الأولمبي

 

ممر شرفي للاعب المنتخب الاولمبي
ممر شرفي للاعب المنتخب الاولمبي

 

 


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