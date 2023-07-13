شاشة عرض لمشاهدة مباراة الأهلى والزمالك بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة

رامى محيى الدين

قالت الإعلامية نانسي نور، إن المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة تضم أولى فعاليات مهرجان العلمين، وهو المهرجان الأكبر والأهم فى الشرق الأوسط، ومن المستهدف أن يستقبل مليون زائر.

وأضافت "نور"، خلال تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز": "تابعنا فعاليات بطولة تيكبول، والأجواء هنا حماسية جدا، وفرق كثيرة تشارك في تلك البطولة بواقع 32 فريقا من مختلف دول العالم، وبطلة العالم من البرازيل موجودة هنا في العلمين الجديدة تشارك في هذه البطولة".

وتابعت الإعلامية: "المنطقة الشاطئية ستشهد غدا مباراة بين بعض لاعبي الجيل الذهبي، نتحدث عن أبطال كرة القدم من الجيل الذهبي، بواقع 4 فرق، هي فرقة الكابيتانو لحسام غالي وفريق الموهوبين لحازم إمام وفريق الصقر لأحمد حسن، وفريق محمد فضل".

وأكدت أن المباراة ستكون مقسمة على يومين، بمشاركة عدد كبير من نجوم الرياضة مثل عصام الحضري ومحمد ناجي جدو، والكل متحمس لحضور مباراة الغد، وهي منافسة ترفيهية ستقام على شرف مدينة العلمين الجديدة.

وأشارت إلى أن المنطقة الشاطئية ستشهد تنظيم العديد من الألعاب الرياضية مثل الترايثلون وسباق السيارات وموكب فراعنة السيارات الذي سيضم 100 سيارة فارهة ستجوب الشوارع.

ولفتت إلى أن المنطقة ستشهد شاشة عرض كبيرة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك التي تنطلق بعد قليلة ضمن منافسات الدوري الممتاز، مشددة على أن مدينة العلمين الجديدة هي مكان يضم كل محبي الرياضات والهوايات والفن والثقافة.