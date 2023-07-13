سلفاكير: أطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى السودان لتداعياته الخطيرة

كتب أحمد عرفة

وجه رئيس جنوب السودان سلفاكير، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنظيم قمة دول جوار السودان، « نحن نجتمع هنا اليوم من أجل مناقشة سبل إنهاء الأزمة في السودان، أؤكد على أن هذه القمة تأتي في وقت حساس وحرج بالنسبة لنا جميعا ، فالدول الجوار للسودان أمامها فرصة لتباحث الوضع في السودان».

وأضاف «سلفاكير»، خلال قمة دول جوار السودان، التي تعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن إنهاء الوضع والأزمة السودانية تعمل عليها منظمة الايجا وكذلك الاتحاد الإفريقى.. هذه القمة ليست بشىء جديد لدول الجوار السودانى، لإنهاء الصراع داخل السودان وتأثراته التى تؤثر على دول الجوار».

وأوضح رئيس دولة جنوب السودان، «هذا الصراع اندلع في 15 إبريل 2023 بين العديد من الأطراف، وأنا شخصيا أطلب منهم وقف إطلاق النار الفورى، وأطالب بذلك لأنني أعرف بأن حال الحرب سيكون له تداعياته على الوضع الأمنى فى السودان، وكذلك الوضع الاجتماعى والاقتصادى على دول الجوار أيضا".