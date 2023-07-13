سقوط تشكيل عصابى بحوزته مليون قرص مخدر و24 كيلو "هيدرو" فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط "24 كجم نبات الهيدرو ومليون قرص كبتاجون" ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، من ضمنهم ربة منزل وطالب، بنطاق مركز نبروه محافظة الدقهلية وبحيازتهم 24 كيلو من مخدر الهيدرو ومليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات للعميد على فوزي خضر، رئيس قسم مكافحة المخدرات تفيد بقيام كلًا من "توفيق.م"63 عامًا سائق، و"نورا.ع"35 عامًا ربة منزل، و "عادل.م"15عامًا ، طالب بالإتجار بالمواد المخدرة بنطاق مركز نبروه.

وجرى استصدار إذن النيابة العامة وإعداد مأمورية من ضباط قسم مكافحة المخدرات تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام بقيادة العميد أحمد الشربيني، رئيس فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد اسلام عنان، رئيس المباحث، وضبط المتحري عنهم داخل سيارة ملاكى تحمل رقم "ج م ن 2876" وبحوزتهم 24 كيلو من نبات الهيدرو المخدر وعدد "مليون قرص " لعقار الكبتاجون، ومبلغ مالى 600 ألف جنيه.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسيارة للتنقل.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6506 لسنة 2023 جنايات مركز نبروه، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.