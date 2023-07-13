رئيس وزراء إثيوبيا: أشكر الرئيس السيسي على مبادرته لإنهاء أزمة السودان

كتب أحمد عرفة

قال آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان، إن السودان ينزف بسبب نزاع سياسي عنيف.

وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا خلال كلمته، أن النزاع في السودان خلف العديد من الضحايا والنازحين، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك سلطة بالسودان للأخذ بزمام الأمور.

ووجه آبى أحمد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا :"أشكر الرئيس السيسي على مبادرته لإنهاء أزمة السودان".

وقال رئيس وزراء إثيوبيا، إن أزمة السودان لا يمكن حلها إلا بالتضامن والوحدة، وإثيوبيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان.