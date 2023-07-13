اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 01:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس وزراء إثيوبيا: أشكر الرئيس السيسي على مبادرته لإنهاء أزمة السودان

الخميس، 13 يوليو 2023 01:23 م
رئيس وزراء إثيوبيا: أشكر الرئيس السيسي على مبادرته لإنهاء أزمة السودان رئيس وزراء إثيوبيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان، إن السودان ينزف بسبب نزاع سياسي عنيف.
 
وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا خلال كلمته، أن النزاع في السودان خلف العديد من الضحايا والنازحين، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك سلطة بالسودان للأخذ بزمام الأمور.
 
ووجه آبى أحمد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا :"أشكر الرئيس السيسي على مبادرته لإنهاء أزمة السودان".
 
وقال رئيس وزراء إثيوبيا، إن أزمة السودان لا يمكن حلها إلا بالتضامن والوحدة، وإثيوبيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان.

قمة دول جوار السودان

السودان

اخبار السودان

دول جوار السودان

الرئيس السيسي

السيسي

السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

قمة السودان



الموضوعات المتعلقة

رئيس جنوب السودان: تدفق اللاجئين السودانيين ضغط على موارد دول الجوار.. سلفاكير: أطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى الخرطوم لتداعياته الخطيرة.. ولا يجب تجاهل صوت الشعب السودانى أثناء إيجاد حلول للأزمة

الخميس، 13 يوليو 2023 01:19 م

الرئيس السيسي: مصر ستسهل نفاذ المساعدات الإنسانية للسودان عبر أراضيها

الخميس، 13 يوليو 2023 01:14 م

الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال قمة دول جوار السودان وبدء جلسة مغلقة

الخميس، 13 يوليو 2023 01:00 م

أحمد ناجي قمحة: مصر وقفت على مسافة واحدة من أطراف الأزمة في السودان

الخميس، 13 يوليو 2023 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة