رئيس جامعة حلوان يستقبل مدير الهيئة الألمانية للتبادل العلمي لبحث سبل الشراكة

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان على العلاقة القوية بين مصر وألمانيا، ومدى التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، لافتًا إلى سعى الجامعة لعمل شراكة مع الجانب الألماني في إنشاء جامعة حلوان التقنية الدولية خاصة وأن إنشاء كليتي الهندسة بحلوان والمطرية وكذلك التكنولوجيا والتعليم، تم بالتعاون مع ألمانيا، جاء ذلك خلال لقاء الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بمدير الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، موضحًا أن نشأة جامعة حلوان جاء كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة، فهي تُعد الجامعة الأم فى مجالات الفنون والموسيقى والسياحة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة بها ثلاثة برامج مشتركة مع الجامعات الألمانية، مشيدًا باحتضان ألمانيا للفنون منذ مطلع القرن الـ 19 حيث كانت من أكثر الدول المؤثرة فى مختلف الفنون.

وفي السياق ذاته أكد قنديل أن الجامعة تعمل على تطوير استراتيجية التعليم الرياضي بما يتماشى مع رؤية الوزارة بتطوير العملية التعليمية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل وكذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتكاملية التخصصات.

من جانبه، أعرب مدير الهيئة الألمانية عن تقديره لجهود جامعة حلوان في تطوير التعليم، وأكد علي استعداد الهيئة لتقديم الدعم والمساعدة في تعزيز التعاون بين الجامعة والجامعات الالمانية وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة، موضحًا ان جامعة حلوان جامعة كبيرة ومتفردة فى كل المجالات.

بدورها، قدمت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة عرضا توضيحيًا عن جامعة حلوان وكلياتها وبرامجها ومراكز الجامعة وشراكات جامعة حلوان، واستعرضت أيضًا شركاء الجامعة الاستراتيجيين من الجامعات الألمانية المتميزة، كما تطرقت إلى عرض خطة لتنظيم اليوم الثقافى الألمانى الدولى بجامعة حلوان والذي يهدف إلى التعريف بالبرامج المشتركة وجذب المزيد من الشراكات مع الجامعات الألمانية.

نظم اللقاء مكتب العلاقات الدولية بحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور عماد ابو الدهب نواب رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم والدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب والاستاذة فاطمة سليمان نائب مدير الهيئة الألمانية للتبادل العلمي.