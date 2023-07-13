رئيس الوزراء البريطانى يوافق على زيادة رواتب موظفى القطاع العام

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وافق رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، اليوم الخميس، على زيادة رواتب العاملين فى القطاع العام بنسبة تصل إلى 6 ونصف فى المائة، بينما يحاول الوزراء إنهاء الإضراب الذى يلحق الضرر بالخدمات العامة.

وأكد ريشى سوناك، فى مؤتمر صحفي، أنه سيقبل توصيات جميع الهيئات الحكومية المستقلة لمراجعة الأجور، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وحث سوناك الأطباء المبتدئين على قبول زيادة بنسبة 6 فى المائة فى وقت شروعهم فى أطول إضراب فى تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، مشيرا إلى أنه يجب عليهم "فعل الشيء الصحيح ومعرفة متى يجب أن يقولوا: نعم".



وفى حديثه خلال المؤتمر الصحفى اليوم، قال سوناك: "من الواضح الآن، أن هذا سيكلفكم جميعا كدافعى ضرائب أكثر مما حددناه فى الميزانية".



وأضاف: "هذا هو السبب فى أن القرار كان صعبا، ولهذا السبب استغرق الأمر وقتا لتقرير المسار الصحيح للعمل".



وقال سوناك: "يمكننى أن أؤكد اليوم أننا نقبل التوصيات الرئيسية لهيئات مراجعة الأجور بالكامل ، لكننا لن نمولها عن طريق اقتراض المزيد زيادة ضرائبكم".



فى غضون ذلك، قالت نقابات المعلمين على الفور إنها ستوصى أعضاءها بقبول الاقتراح وإلغاء إضرابهم.



ويُعتقد أن الهيئات الاستشارية أوصت بمنح المعلمين زيادة فى الأجور بنسبة 6 ونصف فى المائة وزيادة للأطباء المبتدئين بنسبة 6 فى المائة.