جاء ذلك في تصريحات له اليوم خلال ترؤسه اجتماعا لقطاع المغتربين في حركة أمل اليوم.

وقال رئيس المجلس النيابي إنه منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة كان موقف الحركة ولا يزال هو اعتبار ودائع الناس وأموالهم في المصارف من المقدسات لا تقبل المساس بها تحت أي عنوان من العناوين.

وأشاد بري بالدعم والمؤازرة التي قدمها المغتربون اللبنانيون للمقيمين، مشددا على أنه دعم لا يُقاس بالشكر والإمتنان فقط إنما هو أمانة في أعناق اللبنانيين إلى يوم الدين.

وأكد رئيس المجلس على وجوب التعامل مع ملف الإغتراب اللبناني كقيمة إنسانية وثقافية وليس كقيمة مالية واقتصادية فحسب، مشددا على ضرورة الإلتزام وإحترام القوانين والأنظمة في الدول التي تستضيف وتحتضن اللبنانيين في كافة قارات العالم .