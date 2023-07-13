اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 09:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير الكويت

الخميس، 13 يوليو 2023 09:21 م
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتضمن دعوته للمشاركة فى اللقاء التشاورى الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما فى محافظة جدة فى التاسع عشر من يوليو الجارى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم/الخميس/، أنه قام بتسليم الرسالة، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولى عهد دولة الكويت له فى قصر بيان.

 

 


خادم الحرمين الشريفين

السعودية

الملك سلمان بن عبد العزيز

الكويت



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة