جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وتوعوية ضمن "حياة كريمة" لقرية خليج قبلى

كفر الشيخ - محمد سليمان

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية توعوية إرشادية شاملة إلى قرية خليج قبلي والقرى المجاورة بمركز مطوبس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق، دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، ومقررة المجلس القومى للمرأة، بحضور نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، و أحمد عبد الله، وحازم عياد من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة والطب البيطري والزراعة ، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، بإشراف الدكتور وائل الفقي وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ والشباب المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان.

كما شاركت كلية الطب البيطري وكلية الزراعة بندوات إرشادية وشاركت كلية التربية النوعية وكلية الآداب بندوات توعوية، وحاضر الندوة الدكتور سلامة عثمان، كلية الطب البيطري، والدكتور إيمان الصياد، كلية الاداب، والدكتور ممدوح شتلة، كلية التربية النوعية، والدكتور السيد فرج كلية الآداب، وتم تنفيذ ورشة عمل قام بها طلاب قسم التربية الفنية بالجامعة لتلوين سور الوحدة الصحية واضافة لمسة جمالية بالقرية، وحاضر الدكتور طارق عطية، أستاذ التنمية الريفية بكلية الزراعة، والمدرب المعتمد من الأكاديمية الوطنية للتدريب، والمنسق الفني للبرنامج الرئاسي مودة للحفاظ على كيان الاسرة المصرية محاضرة بعنوان الزواج المبكر وتأثيره السلبي على الاسرة المصرية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجًا، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والتمريض والطب البيطري والتربية النوعية والآداب والزراعة.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية المواطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التى تخدم هذه القرى وتعمل على تنمية مهاراتهم.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم أجراء الكشف الطبي على 1273 حالة من أبناء قرية خليج قبلي والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.



اجراء الكشف الطبي على طفل



اجراء الكشف الطبي على مريضة



المشاركون في الحملة



تززين سور الوحدة الصحية بقرية



جانب من الحملة



قافلة طبية لجامعة حياة كريمة



متابعة القافلة الطبية بقرية حياة كريمة