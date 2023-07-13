ثقافة جنوب سيناء تواصل الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو بفعاليات شعر وغناء ورسم بمدينة نويبع

جنوب سيناء ـ محمد حسين

أقام بيت ثقافة نويبع بجنوب سيناء، احتفالا أدبيا وفنيا احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة يونيو تضمن فقرات شعر وغناء ورسم، حيث أعلن محمد محمد نبيل محمد وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، أن الفعاليات تأتي فى إطار الاهتمام بأطفال المناطق المحرومة ثقافيا ومن خلال بيت ثقافة نويبع.