ثقافة جنوب سيناء تواصل الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو بفعاليات شعر وغناء ورسم بمدينة نويبع

أقام بيت ثقافة نويبع بجنوب سيناء، احتفالا أدبيا وفنيا احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة يونيو تضمن فقرات شعر وغناء ورسم، حيث أعلن محمد محمد نبيل محمد وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، أن الفعاليات تأتي فى إطار الاهتمام بأطفال المناطق المحرومة ثقافيا ومن خلال بيت ثقافة نويبع.
واوضح انه تضمنت الفقرات الشعر للطفلة رميساء ناهل وقدمت " انا مصر بلدي"، ومقاطع من أوبريت تمثيلي غنائي بعنوان "الليلة الكبيرة" بفقرات بائع الحمص و معلن السيرك و المصور و القهوجي و بائع الطراطير، و فقرة الكورال قدمتها "مارينا روماني" بفقرات "مبارك شعب مصر" و" بلادي تسلمي "، وعرض الكورال الغنائي الجماعي اغاني "قهقهة الضحكات ومتخافوش علي مصر و ام البطل و ميدلي حلم ولادنا"، ومعرض الفنون التشكيلية للفنانة غرام سعيد عميره الترابين.
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