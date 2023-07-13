توافد طلاب كفر الشيخ على 76 لجنة لأداء آخر امتحانات الثانوية العامة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ،اليوم الخميس، آخر أيام ماراثون الثانوية العامة توافد 24 ألف و99 طالب وطالبة على 76 لجنة، ب 11 إدارة تعليمية،لأداء امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.



في ظل تجهيزات متعددة، لمنع الطلاب استخدام وسائل الغش وتتم أعمال التفتيش من على الباب الرئيسى للجنة بإستخدام العصا الإلكترونية وذلك عقب الانتهاء من كافة التدابير اللازمة الخاصة بالامتحانات.



أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيهخ، يؤدي 24 ألفا و99 طالبا وطالبة الامتحانات في 76 لجنة ب 11 إدارة تعليمية، في ظل اهتمام كبير بتوفير سبل الراحة للطلاب، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.



وأضاف وكيل تعليم كفر الشسيخ، لـ " اليوم السابع"، تتم متابعة الامتحانات من خلال غرفة عمليات بالمديرية للتواصل بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقي أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.



وأكد وكيل الوزارة أنه سبق عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ واطمأن على توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم و أنه كلف مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمتابعة تجهيزات كافة الإستراحات الخاصة بإقامة القائمين على امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على عدم وجود أية عقبات أو سلبيات بالاستراحات ال26 التي استقبلت المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان سواء من المعلمين أو المعلمات، وتوفير كافة الامكانات المتاحة لتوفير اقامة مناسبة ومريحة لهم في الاستراحات مع توافر عناصر الأمن والسلامة بجميع الاستراحات.

