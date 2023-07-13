تنسيق الجامعات 2023 .. س و ج كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات

كتب محمد صبحى

أكدت وزارة التعليم العالى أنه في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المركز الإعلامي للوزارة أعد دليلا إرشاديا يتكون من (سؤال وجواب) ويتضمن كافة الإجابات عن الأسئلة والاستفسارات التي تساعد الطلاب على معرفة الإجراءات التفصيلية لاختبارات القدرات.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/7/2023.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

س1: كيف يتم التسجيل لاختبارات القدرات؟

• يقوم الطالب بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg

س2: من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأداء اختبارت القدرات في هذه المرحلة؟

• التقديم لأداء اختبارت القدرات متاح للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023 في هذه المرحلة، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية،والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات، في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك عقب ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

س3: ما الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات؟

• كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة).

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها،بني سويف).

• كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

• كليات التربية الرياضية.

• كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .

• شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

• كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

س4: ما خطوات التسجيل لاختبارات القدرات على شبكة الإنترنت؟

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونيwww.tansik.egypt.gov.eg واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه.

• يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات،باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

• سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس،اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية،المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية،أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

• بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة له، والكليات، والأماكن المُخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المُحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لمدة يومينمتتاليين).

• عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة الإيصال، ويشمل أنواع القدرات التي أبدى الطالب الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

س5: كيف يتم الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات؟

• تلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المُخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، لكافة الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

• يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناءًاعليها، وتكون الكليات مسئولة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، ولن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.

س6: هل يحق للطالب الراسب دخول اختبارات القدرات مرة أخرى؟

• تُجرى اختبارات القدرات في المواعيد المُقررة مرة واحدةفقط، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى،سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى في نفس التخصص،ويمكن للطالب الاطلاع على نتيجته من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيقمبدأ الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

س7: كيف يعرف الطالب موعد ومكان إجراء اختبار القدرات الخاص به؟

• سيعرف ذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والذي يُحدد للطالب موعد الاختبار ومكانه.

س8: ما التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أداءه اختبار القدرات؟

• ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

• الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

• غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

• ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائقًافي اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.