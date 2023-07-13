اليوم السابع
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تفاصيل إحالة متهمين بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى القاهرة

الخميس، 13 يوليو 2023 06:00 ص
تفاصيل إحالة متهمين بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى القاهرة جريمة السرقة - أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت النيابة العامة متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بمنطقة المعادى بالقاهرة للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، أخرى بذات بأسلوب المفتاح المصطنع.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادى حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

 

وتم بإرشادهمـا ضبط كافة السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.


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