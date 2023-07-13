تعرف على موعد اختبارات قدرات طلاب الثانوية العامة بجامعة جنوب الوادي

أعلنت جامعة جنوب الوادي، استعداداتها لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام ، والتي من المقرر إتاحة الفرصة لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني وفقاً للجدول الزمنى المعلن من قبل وزارة التعليم العالي، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15يوليو حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023م ۔

وأوضحت جامعة جنوب الوادي، أنه على الطلاب الالتزام بالإجراءات المنظمة للاختبارات، و إحضار المستندات المطلوبة خلال حضورهم لأداء اختبارات القدرات بالكليات المختلفة، وعلى توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، كما أن اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي سوف تتم في كلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية" موسيقية _ فنية".

وأشار الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة، إلى أن الأوراق المطلوبة من الطالب لأداء اختبارات القدرات تتضمن رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه و صورة شخصية واحدة لكل اختبار من الاختبارات بكلية التربية النوعية، أما اختبارات قدرات التربية الرياضية تتطلب 2 صورة شخصية.