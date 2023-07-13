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تداول أسئلة الأحياء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان

الخميس، 13 يوليو 2023 09:28 ص
تداول أسئلة الأحياء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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تداولت صفحات الغش الإلكترونى، صورا من أسئلة امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تحقق غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيما تم تداوله من أسئلة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حال ثبوت صحة الأسئلة مع الامتحان الأصلى.
 
بدأ طلاب الثانوية العامة قبل قليل أداء امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثانية عشرة فى الاحياء والفلسفة والحادية عشر لمادة الجبر والهندسة الفراغية.
 
وقالت الوزارة، أن مواصفات امتحان مادة الأحياء، مجموعها الكلي 60 درجة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، والتفاضل والتكامل وأدى فيها الطلاب الاختبارات.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 70% من أسئلة امتحان مادتى الاحياء والفلسفة والمنطق مخصصة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير، مضيفة أن الأسئلة مؤمنة بالكامل حتى وصولها إلى الطلاب.
 
 
 

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