بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى والجامعات التكنولوجية التابعة للتعليم العالى

كتب محمد صبحى

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والجامعات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى بهدف عقد شراكة مع الجامعات التكنولوجية وتدريب طلبة هذه الجامعات بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وفق رؤية شاملة بين الوزارتين تتفق مع احتياجات سوق العمل ، وجاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ، ومن جانب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أحمد منيب الصباغ مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتعليم الفنى والتكنولوجى.

وأشار الوزير " محمد صلاح " إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة والمراكز العلمية والتكنولوجية والبحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي ، وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن مجالات عمل البروتوكول تشمل التعاون بين الجانبين فى عدة مجالات وهى ( قيام قطاع التدريب ومركز التميز العلمى والتكنولوجى وشركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات التابعين للهيئة القومية للإنتاج الحربى بتنفيذ دورات تدريبية لطلبة كليات الجامعات التكنولوجية بشركات الإنتاج الحربى المختلفة وطبقا لتخصصاتهم ، تنفيذ مشروعات التخرج لطلبة الجامعات التكنولوجية وذلك بإستغلال الإمكانيات والخبرات المتوافرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ، قيام مركز التميز العلمى والتكنولوجى بتعميم مخرجات مشروعات التخرج التطبيقية والمتميزة لطلبة الجامعات التكنولوجية للإستفادة منها فى تعميق المكون والمنتج المحلى من خلال نقل وتسويق التكنولوجيا بالمركز والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وبالتنسيق مع الأكاديمية ، وكذلك أيضاً التعاون بين الجانبين فى أى مجالات وانشطة واعمال ذات صلة بالجامعات التكنولوجية بما يخدم رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة ) .

من جانبه، ثمن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعاون القائم بين الوزارتين في تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مُتطلعًا إلى المزيد من التعاون المُثمر مع وزارة الإنتاج الحربى في كافة المجالات للمُساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية

وأضاف " عاشور " أن الإهتمام بتوقيع هذا البروتوكول يأتي من مُنطلق إيمان الوزارتين بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مُخرجات سواء في شكل منتجات أو خدمات مُبتكرة تساهم في تطوير الصناعة المصرية ودعم الاقتصاد القومي وأيضاً تأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المُتقدمة والابتكار، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشددًا على دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المُساهمة بعملية التنمية في المجتمع.

وبدوره أكد المُستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمُتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر ،على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم للتعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم إستراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة، والاستفادة المُثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأكد د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حرص الوزارة على توفير كل الدعم اللازم لتجربة الجامعات التكنولوجية، وربطها باحتياجات الدولة التنموية وتأهيل الطلاب الدارسين بها لمتطلبات سوق العمل، تنفيذا لتوجهات الدولة للاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و محمد بكر المستشار الإعلامي والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والدكتور مهندس عماد أحمد درويش المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا والدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلى رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي ومحمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وحضر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل من الدكتور أحمد محمد منيب عبد العزيز الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفنى والتكنولوجى والدكتور محمود عبد الشافي الشيخ أحمد رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والدكتور محمد مرسي عبد المجيد سلامة الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية والدكتورة عبير عبد المحسن إبراهيم قاسم نائب رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية والدكتور مدحت عوض احمد بدر الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية والدكتور محمد إسماعيل جاد بسيوني نائب رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية والدكتورة هبة فاروق سالم عبد الله رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية والدكتور محمد عبد الفتاح يوسف بلال نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية والدكتور جان هنري حنا توما نائب رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية والدكتور جمال تاج عبد الجابر عبد القادر رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية .