بدء امتحانات النقل دور ثان فى جنوب سيناء السبت المقبل

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن بعد غد السبت، تبدأ امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية والتعليم الفنى (صناعى وزراعى وتجارى وفندقى).

وأشار وكيل الوزارة إلى أن امتحانات النقل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي من السبت الموافق 15 / 7 / 2023 حتى الأربعاء 19 / 7 / 2023 ولمدة خمسة أيام، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية السبت 22 / 7/ 2023 حتى الخميس 27 / 7/ 2023 م لمدة ستة أيام.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي عام من السبت 15 / 7/ 2023 وتنتهي الثلاثاء 25 / 7/ 2023 م للصف الأول وتنتهي الإثنين 24 / 7/ 2023 للصف الثاني الثانوي.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي الفني من السبت 15/ 7/ 2023 لجميع التخصصات (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) وتنتهي الاثنين الموافق 24 / 7/ 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي (صناعي وتجاري زراعي والصف الثاني فندقي) أما الصف الأول الفندقي فتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 /7 / 2023.