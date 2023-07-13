انخفاض الدولار عالمياً يدفع الذهب لأعلى مستوى خلال شهر

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمي لأعلى مستوى منذ شهر وذلك بعد أن شهد الدولار الأمريكي انخفاض حاد عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تراجع واضح وزادت الآمال أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف قريباً عن تشديد السياسة النقدية.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل أعلى مستوياته منذ شهر عند 1963 دولار للأونصة مرتفعاً بنسبة 0.2% ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1959 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب أمس بأعلى معدل منذ بداية شهر مايو، حيث اخترق الذهب منطقة المقاومة 1930 – 1940 دولار للأونصة كما نجح في الاغلاق فوق مستوى المقاومة 1950 دولار للأونصة، مسجلا ارتفاع خلال تداولات الأمس بنسبة 1.3%.

شهد مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع أقل من المتوقع خلال شهر يونيو وسجل أصغر زيادة سنوية منذ أكثر من عامين في ظل استمرار معدلات التضخم في التراجع، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري 4.8% من القراءة السابقة 5.3%.

البيانات زادت من التوقعات أن الفيدرالي الأمريكي قد لا يحتاج سوى رفع واحد للفائدة خلال النصف الثاني من العام، وهو ما تم تسعيره بالفعل في الأسواق باحتمال أكثر من 92% برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو الجاري.

تسبب هذا في عمليات بيع مفتوح على الدولار الأمريكي الذي انهار خلال تداولات الأمس وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، فقد سجل المؤشر انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف ابريل 2022.

مؤشر الدولار انخفض للجلسة السادسة على التوالي ليهبط بنسبة 3% ويحاول حالياً كسر مستوى الدعم عند 100 نقطة الذي يفتح الباب لمزيد من الهبوط في مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بحسب تحليل جولد بيليون.

الجدير بالذكر أن ضعف الدولار كان العامل الأول وراء ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلة تسعر بالدولار، وقد عمل هذا على تراجع الإقبال على السندات الحكومية في مقابل زيادة في الاقبال على أسواق الأسهم والسلع ومنها الذهب.

تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات لليوم الرابع على التوالي لتنخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 6.3% وتسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 10 جلسات عند 3.813%، بينما انخفض العائد على السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بتوقعات الفائدة بنسبة 5.9% منذ بداية الأسبوع لتسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع عند 4.647%.

ضعف العائد على السندات الحكومية يزيد من جاذبية الذهب للاستثمار وهو ما يتضح من الزخم الذي يشهد الذهب في الصعود هذا الأسبوع مستغلا بيانات التضخم الأمريكية التي دفعت الدولار إلى الهبوط الحاد.

هذا وتنتظر الأسواق اليوم المزيد من البيانات عن الاقتصاد الأمريكي، حيث يتم الإعلان اليوم عن مؤشر أسعار المنتجين عن شهر يونيو وهو المؤشر الذي يقيس التضخم من وجهة نظر الشركات والمنتجين، بالإضافة إلى بيانات أعداد المتقدمين لملء طلبات اعانات البطالة الأسبوعية