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انتظام دخول طلاب الثانوية العامة بمطروح لأداء آخر أيام الامتحانات

الخميس، 13 يوليو 2023 08:53 ص
انتظام دخول طلاب الثانوية العامة بمطروح لأداء آخر أيام الامتحانات توافد الطلاب
كتب -أحمد الزغبي

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شهدت محافظة مطروح ، انتظام دخول طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس،على لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، ومادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة،ومادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية .

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  ، متابعة سير الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين، والمتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسة بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أول بأول.

وأكد شعيب، على تضافر كافة جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة والتنسيق التام فيما بينها لضمان خروج العملية الامتحانية بالمحافظة بالشكل اللائق متمنيا التوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه يؤدى ،عدد 2627طالب وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها الامتحانات هذا العام، منهم 1375طالب فى القسم العلمى علوم 1095فى القسم الأدبى، و157 طالب فى القسم علمى رياضيات، من خلال 13 لجنة على مستوى المحافظة، و3مراكز توزيع أسئلة بعدد مراقبين 865 معلم ملاحظ، مشيرا إلى انه تم توفير 6 خطوط اتوبيسات لتوزيع الأسئلة


 

 


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سهولة امتحان مادة الأحياء

امتحان مادة الاحياء

تداول امتحان مادة الاحياء

صعوبة امتحان مادة الاحياء

سهولة امتحان مادة الاحياء

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

تداول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

سهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

امتحان مادة الفلسفة والمنطق

تداول امتحان مادة الفلسفة والمنطق

صعوبة امتحان مادة الفلسفة والمنطق

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