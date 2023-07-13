اليوم السابع
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انتشار أمنى مكثف باستاد القاهرة لتأمين مباراة الأهلي والزمالك الليلة..صور

الخميس، 13 يوليو 2023 07:08 م
انتشار أمنى مكثف باستاد القاهرة لتأمين مباراة الأهلي والزمالك الليلة..صور انتشار أمني مكثف باستاد القاهرة
كتب محمود عبد الراضي

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انتشر رجال ألأمن باستاد القاهرة لتامين مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصرى.
 
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.
 
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وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
 
وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.
 
ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.
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ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.
 
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