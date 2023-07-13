اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 09:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المعمل الكيميائى يحدد مصير تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية من الحشيش فى الجيزة

الخميس، 13 يوليو 2023 09:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية من الحشيش فى الجيزة مصلحة الطب الشرعى- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على مسجل وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق، حبس ديلر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش بين عملائه بالجيزة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كمية من مخدر البانجو بحوزة عاطل قبل ترويجها بين عملائه فى الجيزة، واعترف المتهم باستخدام دراجة بخارية فى توصيل المواد المخدرة لزبائنه، كما ضبط بحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل، له معلومات مسجلة، بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة لضبطه، ورصد الأوكار التى يتردد عليها، تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر البانجو، وهاتف محمول، ومبلغ مالي. 

وبمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، كما اعترف باستخدام دراجة بخارية فى ترويج المواد المخدرة، والتنقل بين زبائنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وباشرت النيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.


امن الجيزة

المخدرات

النيابة العامة

مباحث الجيزة

مصلحة الطب الشرعى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة