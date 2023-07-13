المؤبد لسائق بتهمة قتل صاحب محل بلايستيشن فى إمبابة

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل صاحب محل بلايستيشن بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السيد وعضوية المستشارين خالد عمار وياسر جلال في القضية رقم 26639 لسنة 2020 جنايات إمبابة.

وجاء في أمر الإحالة إن المتهم محمد.ا " 27 سنة- سائق" في يوم 18 نوفمبر 2020 بدائرة قسم شرطة إمبابة قام بقتل المجني عليه باهر يحيى عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لخلاف سابق بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وتوجه للمكان الذي أيقن تواجد المجني عليه به، وما إن ظفر به حتى عاجله بضربتين بالسلاح الأبيض.

بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى قسم شرطة إمبابة من مستشفى التحرير العام بإمبابة يفيد بوصول "باهر ي" 40 سنة "صاحب محل بلايستيشن"، مصاب بجرح طعني نافذ في الجهة اليسرى من الصدر، وتوفى إثر إصابته داخل المستشفى.

وكشفت تحريات المباحث حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما حيث أن المجني عليه قام بكتابة تعليقات للمتهم على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" تتضمن ترويج المتهم للمخدرات؛ فاعتقد المتهم أن المجني عليه أرشد عنه؛ فبسه وشتمه على فيس بوك وتبادلا الشتائم؛ حتى تطورت لمشاجرة وقام المتهم بالتعدي على المجني عليه .