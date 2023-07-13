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الكنيسة الأسقفية تنظم يوما للصلاة من أجل مصر

الخميس، 13 يوليو 2023 03:51 م
الكنيسة الأسقفية تنظم يوما للصلاة من أجل مصر الكنيسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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تنظم الكنيسة الأسقفية يوم للصلاة والصوم والعبادة لأجل مصر تحت رعاية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، بشعار "مبارك شعبي مصر".

وتقام الصلاة يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجارى فى تمام الواحدة ظهرًا بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويقود اليوم مجموعة من الواعظين والمرنمين، منهم القس سامح موريس والقس ناشد غالي والقس بطرس رشدي والقس يونان بولس وميلاد بطرس ودكتور أيمن منير ودكتور نادر شوقي ومهيب الحاج والدكتور خالد ليون، كما يتضمن اليوم حضور المرنم لبيب مشرق وفيليب ويصا ونشأت واصف وفريق الخبر السار.

الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية

 


الكنيسه الاسقفيه

رئيس الاساقفه

مبارك شعبى مصر



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