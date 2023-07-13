القبض على 3 عناصر إجرامية لسرقتهم السيارات فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، حملات أمنية مكبرة و تم ضبط العديد من الخارجين عن القانون وذلك في إطار ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية وتم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بسرقة (جهاز لاب توب – جهاز أى باد ) من داخل إحدى السيارات حالة توقفها بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المغافلة" وبتصرفه فى المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" (مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) ، وبإرشاده أمكن ضبط الأخيرين.

بمواجهتهما إعترفا بعلمهما بكون المسروقات من متحصلات واقعة سرقة وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .

وتمكن رجال المباجث ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة القليوبية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة للقيام ببيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر.. وبحوزتهما (3 مفاتيح سيارات مصطنعة – بعض الأدوات).

بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية"( صاحبى مخزنين للخردة ، مقيمان بمحافظة القليوبية) وبإستهدافهما أمكن ضبطهما ، والعثور داخل مخزن خاص بأحد المتهمين على ( أجزاء من السيارات المستولى عليها – أدوات تستخدم فى تقطيع السيارات) كما تم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى من متحصلات بيع أجزاء السيارات المستولى عليها) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.