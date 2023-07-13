القاهرة تنظم غدا أكبر ماراثون للجرى والدراجات من المقطم لمتحف الحضارة

كتب سيد الخلفاوى

تنظم محافظة القاهرة "ماراثون القاهرة" صباح غدا الجمعة، والذى يعد أكبر حدث رياضى يتم على أرض العاصمة، حيث أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذا الماراثون يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى 1054، مشيرًا إلى أنه سيتضمن سباقًا للجرى، والدراجات الهوائية، والدراجات البخارية.

وأضاف محافظ القاهرة أن نقطة بدء الماراثون ستكون من محور ياسر رزق مرورًا بكوبرى طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية، مشيرا إلى أنه تم اختيار هذا المسار لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعريفهم بأحد الانجازات العملاقة التى أقامتها الدولة فى وقت قياسى لتيسير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء، وتعريفهم على كوبرى طه حسين الذى يعد عملًا هندسيًا فريدًا فى مجال تشييد الكبارى حيث تم تشييده فى 9 أشهر فقط من العمل المتواصل.

وتحتفل محافظة القاهرة، بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1054 عام على تأسيسها علي يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في 6 يوليو عام 969م، وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها ، وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز إلتقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها.