اليوم السابع
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الضرائب: على الممولين ممن يمتلكون وحدات سكنية إخطار المأمورية عند تأجيرها

الخميس، 13 يوليو 2023 10:10 ص
الضرائب: على الممولين ممن يمتلكون وحدات سكنية إخطار المأمورية عند تأجيرها مصلحة الضرائب المصرية - أرشيفية
كتب أحمد يعقوب

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طالب الدكتور فايز الضباعني  رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة  إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية. 
 
وأوضح الدكتور "فايز الضباعني" أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020  يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى. 
 
وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
 
وأشار الدكتور "فايز الضباعني" أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة  2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح  صافي الربح. 
 
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا التنبيه  يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

الضرائب

وحدات سكنية

تأجير



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