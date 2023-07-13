السيطرة على حريق كابل كهرباء داخل فيلا فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بكابل كهرباء داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق داخل فيلا، بمدينة الشيخ زايد، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتبين اشتعاله بكابل كهرباء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.