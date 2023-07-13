السجن 30 عاما لمتهمين من فنزويلا لتهريب الماريجوانا وأسلحة حرب وذخيرة

فاطمة شوقى

أطلق القضاء الفنزويلي حكم على رجلين فنزويليين بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة تهريب الماريجوانا وأسلحة حرب وذخيرة ، حسبما قالت صحيفة "الاونيبرسال" الفنزويلية .

وأشارت الصحيفة إلى بيان صادر عن النيابة العامة أكد أن المتهميين الذين تتراوح أعمارهما بين 27 و38 عاما تم اتهامهم بالاتجار الغير مشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة الى تهريب أسلحة حربية وذخيرة وتكوين عصابات إجرامية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال الرجلين في يونيو من العام الماضى في ولاية سوكرى من قبل أفراد من الحرس الوطنى البوليفارى ، وذلك بعد العثور على بندقتين من عيارين مختلفين وسلاح نارى ولوحين من الماريجوانا بوزن حوالى 940 جرامًا، ويتم البحث عن مقتنيات آخرى لهذين الرجلين.

وكانت السلطات الفنزويلية اعتقلت 8931 شخصا بتهمة تهريب المخدرات منذ بداية العام وحتى الأسبوع الماضى، وهى معركة تم العثور فيها على 24 طنا من المخدرات، حسبما أفاد وزير الداخلية والعدل ، ريميجو سيبايوس.

وتدعى الحكومة الفنزويلية أن لديها أدنى معدل لانتشار تعاطى المخدرات في الأمريكتين ، فضلا عن منطقة خالية من المحاصيل غير المشروعة ، على الرغم من أن السلطات أبلغت عن عمليات يومية ضد الجماعات المرتبطة بالاتجار بالمخدرات لاسيما في المناطق الحدودية مع كولومبيا والبرازيل.

وفى عام 2022 ، صادرت القوات المسلحة الوطنية البوليفارية وقوات الشرطة أكثر من 47 طنا من المخدرات، من خلال مئات العمليات التي اسفرت عن أكثر من 8900 معتقل.