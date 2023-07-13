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الرئيس السيسي: تدهور الوضع بالسودان يتطلب وقفا فوريا للعمليات العسكرية

الخميس، 13 يوليو 2023 11:59 ص
الرئيس السيسي: تدهور الوضع بالسودان يتطلب وقفا فوريا للعمليات العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ليس خافيا عليكم خطورة الأزمة الراهنة التى يواجهها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن 3 أشهر، ونتج عنه مقتل المئات من المدنيين، ونزوح الكثير من السكان إلى دول الجوار، بجانب الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة .

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة دول جوار السودان، أن العقبات التي تواجه الموسم الزراعى بسبب الاقتتال، ترتب عليها نقص حاد في الأغذية، وأدى الصراع وتداعياته السلبية لتدهور المؤسسات الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات الصحية، وهو الأمر الذى كان له تداعيات كارثية على مجمل الوضع الإنسانى.

وأوضح الرئيس السيسي، أن التدهور الحاد للوضع الإنسانى يتطلب الوقف الفورى والمستدام للعلميات العسكرية حفاظا على مقدرات الشعب السودانى الشقيق ومؤسسات الدولة، كى تتطلع إلى القيام بمسئولياتها للمواطنين، ومعالجة جذورها عبر التوصل إلى حل سياسى شامل يستجيب لأمال وتطلعات الشعب السودانى .

 


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