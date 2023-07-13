الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا قضية سد النهضة.. فيديو

كتب - محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء إثيوبيا آبى احمد، الذي يرأس وفد بلاده فى قمة دول جوار السودان والتي تستضيفها القاهرة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وقضية سد النهضة.