الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا قضية سد النهضة.. فيديو الخميس، 13 يوليو 2023 12:21 ص الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا كتب - محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء إثيوبيا آبى احمد، الذي يرأس وفد بلاده فى قمة دول جوار السودان والتي تستضيفها القاهرة. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وقضية سد النهضة. الرئيس السيسي ابى احمد رئيس وزراء اثيوبيا خبر عاجل اخبار الرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا الخميس، 13 يوليو 2023 12:17 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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