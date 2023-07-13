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الرئيس السيسى فى البيان الختامى لقمة دول جوار السودان: النزاع الحالى شأنا داخليا

الخميس، 13 يوليو 2023 02:11 م
الرئيس السيسى فى البيان الختامى لقمة دول جوار السودان: النزاع الحالى شأنا داخليا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، البيان الختامى لقمة دول جوار السودان، حيث قال: أكدنا على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا.

 

وأضاف الرئيس السيسي: "توافق المشاركون على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان".

 

وتابع الرئيس السيسي: "الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال والتوصل لحل شامل للأزمة في السودان".


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