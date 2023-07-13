اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: على المجتمع الدولى والمانحين تخصيص مبالغ مناسبة لأزمة السودان

الخميس، 13 يوليو 2023 02:14 م
الرئيس السيسى: على المجتمع الدولى والمانحين تخصيص مبالغ مناسبة لأزمة السودان الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن استمرار الأزمة الراهنة في السودان يزيد عدد النازحين واللاجئين إلى دول الجوار.

وأضاف الرئيس السيسي خلال إلقائه للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، أنه تم الاتفاق على التنسيق مع المنظمات الدولية لتشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجا في السودان.

وأشار الرئيس السيسي إلى توفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية، موضحا أنه على المجتمع الدولي والدول المانحة تخصيص مبالغ مناسبة بشأن الأزمة في السودان.


قمة دول جوار السودان

السودان

اخبار السودان

دول جوار السودان

الرئيس السيسي

السيسي

السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

قمة السودان

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة