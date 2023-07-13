الداخلية تضبط 352 مخالفة سير فى حملات مرورية بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الداخلية في ضبط 352 مخالفة سير في حملات مرورية بالإسكندرية، بعدما نُشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليق زعمت خلاله عدم التزام عدد من قائدى سيارات الأجرة بتعريفة الركوب المُقررة وممارسة أعمال البلطجة تجاه المواطنين بمنطقتى خط البحر وشارع أبو قير بالإسكندرية.

وشنت الأجهزة الأمنية عدة حملات لضبط المخالفات بالمنطقتين المشار إليهما حيث أسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (352) مخالفة السير بدون رخصتى قيادة وتسيير (120) مخالفة انتهاء رخصتى القيادة والتسيير و(39) مخالفة تقاضى أجر أزيد من المقرر و(63) مخالفة تحميل خارج الموقف و(58) مخالفة تكوين موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.