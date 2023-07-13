اليوم السابع
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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3.5 مليون جنيه

الخميس، 13 يوليو 2023 12:06 م
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3.5 مليون جنيه مخدرات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط 500 طربة لمخدر الحشيش تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية بقصد الاتجار.
 
جاء ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، وإنفاذاً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.
 
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة "بلبيس" بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ماجاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 3,500,000 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية

الاتجار فى المخدرات

مخدرات

الحشيش



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