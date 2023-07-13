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الداخلية تضبط لصوص العلامات الاسترشادية على الطرق بالإسكندرية

الخميس، 13 يوليو 2023 12:28 ص
الداخلية تضبط لصوص العلامات الاسترشادية على الطرق بالإسكندرية رجال الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت الداخلية في ضبط لصوص العلامات الاسترشادية بالطرق بالإسكندرية، بعد تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام (3 أشخاص) يستقلون مركبة "توك توك" بسرقة علامات استرشادية من الطريق العام بالإسكندرية.
 
بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) وكذا مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (أحد الأشخاص "تم ضبطه") ، وتم بإرشاده ضبط العديد من القطع الحديدية واللوحات الإرشادية السابق لهم سرقتها بمخزن ملكه.
 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

امن الاسكندرية

جرائم السرقة

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