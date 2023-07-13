الداخلية تداهم 4 مصانع عشوائية فى حملات أمنية بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة" .

أسفرت جهودها فى مجال (حماية البيئة "الصحة العامة") عن ضبط (5) قضايا عبارة عن (4 مصانع عشوائية – مخزن "جميعهم بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة وتداول المستلزمات الطبية والمنظفات والمطهرات المنزلية وخاماتها - تدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية إنتاج الأدوات المنزلية) بمضبوطات بلغت (14500 قطعة "منتج نهائى" مستلزمات طبية متنوعة –38400 متر مواد خام عبارة عن "أقمشة طبية" – 7 رول مواد خام "شاش" - 46 طن مواد خام عبارة عن "كيماويات ، صابون سائل ، كلور ، ألوان صناعية" – 4000 قطعة مخلفات بلاستيكية ولعب أطفال – 5 طن مواد خام عبارة عن مخلفات بلاستيكية ، خرز بلاستيك – 1,55 طن مواد خام لمخلفات معدنية ومنتج نهائى لسلك تنظيف الأوانى) .. جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات أو موافقة بيئية وغير مسجلة.